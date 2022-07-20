В боях за Северодонецк и Лисичанск в Луганской области потери российских войск составили около 10 000-11 000 убитыми и более 20 000 ранеными.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council. О таких потерях рф свидетельствуют неофициальные данные российской стороны.

Министр уточнил, что среди ликвидированных оккупантов около 2000 – это боевики "лнр" и 8000-9000 – военные рф. Также он добавил, что около 6500 тысяч раненых захватчиков получили тяжелые травмы с ампутацией конечностей.

Резников также призвал производителей оружия стран-партнеров протестировать его на поле боя.

"Я считаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, а мы закончим работу и у вас будет новая информация", - заявил министр.

По словам Резникова, территория Украины является "полигоном", на котором тестируется большое количество оружия.

"У россиян есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также современное оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, штурмовики ВСУ ударили по скоплению кафиров, известно о результатах.

Как сообщала Politeka, генсек НАТО эмоционально обратился к союзникам через Украину.

Также Politeka писала, что оккупанты жалуются на питание "второй армии мира".