Россияне нацелены на штурм Бахмута, потому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к городу.

Как сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, чтобы те погибали в битве за несколько километров территории области.

«Они и получают то, что заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши вооруженные силы удерживают свои позиции», - сообщил Гайдай.

По его словам, на границе областей за минувшие сутки россиянами нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной. В результате серьезно пострадало Верхнекаменское – по домам людей россияне били и из артиллерии, и из «Градов». Оккупанты даже применяли авиацию.

«Остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери», – подчеркнул руководитель Луганской ОВА.

Плохо обстоят дела у оккупантов и ​​в захваченных городах.

«Россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение – всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не только с ремонтом – с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды», - подчеркнул Гайдай, добавив, что законная власть помогала людям всеми силами, а у россиян только обещания на камеру.

Так, оккупационные власти не в состоянии даже обеспечить людей водой.

Напомним, штурмовики ВСУ ударили по скоплению врага и их складам с боеприпасами – известно о результатах.

Кроме того, сообщалось, что враг обстреляли из "Градов" жилые кварталы на Днепропетровщине - среди пострадавших дети.

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