Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 20 июля.

Британские эксперты отметили, что 19 июля 2022 года власти оккупированного россией Херсона сообщили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Кадры от очевидцев, опубликованные в социальных сетях, показали явные боевые повреждения проезжей части моста.



"Вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования — но это ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения Днепра, через которые россия может поставлять или вывести свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки", — подчеркнули разведчики.

Британцы уточняют, что в эту территорию входит политически и символически важный для россии город Херсон.

"Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м. Контроль над форсированием Днепра, вероятно, станет ключевым фактором результата боев в регионе", - прогнозируют в разведке Великобритании.

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