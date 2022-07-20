Протокол предполагает одновременное появление первых лиц в помещении, но тут путину с кислым лицом пришлось ждать своего визави. Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

Обычно путин сам демонстративно опаздывает на встречи, чтобы его, как хозяина, ждали. А тут, в нарушение всех кремлёвских канонов, президенту рф пришлось растерянно и нелепо крутиться перед камерой почти минуту при том, что 45 секунд в дипломатии - это очень много.



"И обратите внимание на выражение лица (да, мимика гопника в подворотне, только семок не хватает, но мы сейчас не об этом). Путин пытается изобразить полное равнодушие к ситуации - мол, не замечает он, в какое положение его поставили, притом публично, перед всем миром (поскольку фото и видео уже разошлись по всем мировым СМИ). Ну, подумаешь, поскучает немножко", — акцентирует Голобуцкий.

По мнению эксперта, именно этого и ожидали в НАТО от поставок оружия, именно этого добивались санкциями мировые лидеры: сбить спесь с путина и поставить россию на место.

"Путин может сколько угодно бряцать оружием и закручивать гайки с ценами и объёмом поставок энергоносителей - Европа перетерпит, Америка упрётся, но вытеснят РФ со стратегических глобальных рынков и потеснят на мировой политической арене", — уверен политолог.



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