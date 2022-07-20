Психиатр Джеймс Фэллон несколько лет пристально следит за действиями владимира путина, чтобы воссоздать ход его мыслей по принимаемым решениям. В интервью изданию "The Insider" он отметил, что у российского диктатора наблюдаются серьезные проблемы с психикой.

Профессор Калифорнийского университета Фэллон специализируется на психопатических расстройствах личности. Чтобы удостовериться в правильности диагноза, он общался с руководителями Украины, представителями руководства россии, Чечни, Беларуси и Германии, а также прочел все, что смог найти о воспитании и становлении российского диктатора.

Он считает, что российский кровавый диктатор владимир путин является психопатом с признаками нарциссизма и садизма. Именно его неспособность переносить на себя чувства других делает его результативным манипулятором и агрессором.

Ко всему прочему у диктатора помутнение рассудка. Он живет в своем мире и верит в правильность всех своих поступков.

"Психопаты живут в своем мире, где верят в правильность всех своих поступков, им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента", — отметил Фэллон.

По его словам главной психологической травмой, помимо тяжелого детства, для путина стал распад СССР, который в частности привел к появлению современной независимой Украины. А уже в 2011 году он увидел смерть ливийского диктатора Муамара Каддафи, что пробудило его скрытый страх к насильственному свержению власти.

Он также добавил, что сейчас диктатор перестал скрывать эмоции и вовсю показывает злобу и ярость, которую ощущает. Это делает его похожим на зверя в клетке.

Специалист отмечает, что психопатам свойственна одна черта: они непременно отступают, когда получают жесткий отпор. Хоть они и способны вынести много стресса, но как только он станет слишком сильным и продолжительным, то он непременно либо убежит, либо захочет снести все и пойти до конца.

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