Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована.

Как сообщают росСМИ, АПЛ «Дмитрий Донской» (проект 941 «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) вошла в боевой состав ВМФ в 1981 году и являлась головной лодкой проекта 941. Способный нести баллистические ракеты.

В 2002 году лодка была модернизирована и оборудована для испытаний новой ракеты «Булава». Является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире за всю историю.

Наименование «Дмитрий Донской» ранее присвоили другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), заложенной в 2021.

Всего было построено шесть кораблей проекта 941. В настоящее время три корабля утилизированы, ТК-208 «Дмитрий Донской» находился в строю как опытовый корабль, еще два — ТК-17 и ТК-20 находятся в резерве.

Напомним, штурмовики ВСУ ударили по скоплению кафиров, известно о результатах.

Как сообщала Politeka, генсек НАТО эмоционально обратился к союзникам через Украину.

Также Politeka писала, что оккупанты жалуются на питание "второй армии мира".