Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.
По словам Кима, эти сообщения отрабатываются.
«Касаемо закрытия города – планируется в скором будущем, неделя-две», - предупредил Ким, добавив, что как раз тогда закончатся жнива и будет обработано максимальное количество данных по коллаборантам.
По его словам, город закроют на один день, либо на два.
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«Мы об этом сообщим с военными заранее, для того, чтобы люди могли скупиться продуктами, спланировать свои действия. И мы будем отрабатывать адреса, которые мы как раз проанализируем», - сообщил Ким.
Глава Николаевской ОВА ранее сообщал, что коллаборационизм они хотят прекратить «на корню».
«У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", – анонсировал ранее Ким.
По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами единичные, но эти факты чреваты потенциальными жертвами.
Ведь предатели могут отслеживать позиции ВСУ, противовоздушной обороны и военных баз.
Напомним, украинцам сообщили, в каком городе и почему не будет отопительного сезона.
Также сообщалось, что ВСУ удалось остановить наступление россиян на одном из направлений, враг несет потери.
Кроме того Politeka.net писала о новом ударах россиян по жилым домам на Днепропетровщине.