Со вчерашнего дня власти Николаева получили еще почти 20 сообщений о местных предателям и коллаборантах.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, эти сообщения отрабатываются.

«Касаемо закрытия города – планируется в скором будущем, неделя-две», - предупредил Ким, добавив, что как раз тогда закончатся жнива и будет обработано максимальное количество данных по коллаборантам.

По его словам, город закроют на один день, либо на два.

«Мы об этом сообщим с военными заранее, для того, чтобы люди могли скупиться продуктами, спланировать свои действия. И мы будем отрабатывать адреса, которые мы как раз проанализируем», - сообщил Ким.

Глава Николаевской ОВА ранее сообщал, что коллаборационизм они хотят прекратить «на корню».

«У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", – анонсировал ранее Ким.

По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами единичные, но эти факты чреваты потенциальными жертвами.

Ведь предатели могут отслеживать позиции ВСУ, противовоздушной обороны и военных баз.

Напомним, украинцам сообщили, в каком городе и почему не будет отопительного сезона.

Также сообщалось, что ВСУ удалось остановить наступление россиян на одном из направлений, враг несет потери.

Кроме того Politeka.net писала о новом ударах россиян по жилым домам на Днепропетровщине.