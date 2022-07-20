Россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент рф владимир путин во время визита в Иран для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом спятивший диктатор озвучил нелогичную позицию и требование.

В частности, россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие с нее санкций, связанных с поставкой российского зерна.

При этом как таковые продовольственные санкции против рф не вводила ни одна страна. Кроме того, официальная российская позиция и так заключалась в том, что агрессор якобы не мешает экспорту продовольствия из Украины. Одним словом, диктатор снова запутался в своих показаниях.



"Если США хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия, то они должны снять все ограничения по экспорту российского зерна. Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты", – сказал владимир путин.

Напомним, что путину выгодна затяжная война с Украиной, в Финляндии назвали причину.

Как сообщала Politeka, экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.

Также Politeka писала, что врач разобрал психологический портрет путина, у диктатора не один диагноз.