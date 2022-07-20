Мы должны одержать победу, при этом сохранить как можно больше наших людей.

Украина должна окончить войну до холодов, обеспечив до этого времени военный разгром российских оккупантов. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "НВ" и пояснил, почему важны именно такие сроки.

По его словам, если этого не сделать, то у российских оккупантов будет достаточно времени для окапывания и восстановления более сильной обороны.

"ВСУ имеют свой характер, они имеют свой профессионализм. Они все имеют, кроме достаточного оснащения и оружия. Основная задача ленд-лиза-чтобы мы добыли все вовремя. Для нас очень важно не заходить зимой. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени, чтобы окопаться, будет труднее. Они нас в это тащат. Для нас очень важно не предоставить им такой возможности", - подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, речь идет об освобождении не только отдельных регионов Украины, а о деоккупации всей украинской территории, захваченной противниками.

"Это тяжелая работа. Когда против тебя враг, у которого гораздо больше и оружия, и людей. Мы должны одержать победу, при этом сохранить как можно больше наших людей", - добавил Ермак.



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