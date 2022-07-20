Украина должна окончить войну до холодов, обеспечив до этого времени военный разгром российских оккупантов. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "НВ" и пояснил, почему важны именно такие сроки.
По его словам, если этого не сделать, то у российских оккупантов будет достаточно времени для окапывания и восстановления более сильной обороны.
"ВСУ имеют свой характер, они имеют свой профессионализм. Они все имеют, кроме достаточного оснащения и оружия. Основная задача ленд-лиза-чтобы мы добыли все вовремя. Для нас очень важно не заходить зимой. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени, чтобы окопаться, будет труднее. Они нас в это тащат. Для нас очень важно не предоставить им такой возможности", - подчеркнул Ермак.
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По словам главы ОП, речь идет об освобождении не только отдельных регионов Украины, а о деоккупации всей украинской территории, захваченной противниками.
"Это тяжелая работа. Когда против тебя враг, у которого гораздо больше и оружия, и людей. Мы должны одержать победу, при этом сохранить как можно больше наших людей", - добавил Ермак.
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