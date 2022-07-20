37-летняя основательница благотворительного фонда, которая помогла спасти не одну жизнь, пошла к терробороне в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину.

Теперь женщина, которая до войны помогала тяжелобольным детям, собирая средства на лечение, пытается найти все, что необходимо военнослужащим. За это она даже получила позывной Гугл.

"Благодаря ее усилиям на "0" уже удалось отправить не одно авто, которое помогает нашим военным справиться со всеми задачами", - сообщили в Оперативном командовании "Юг", опубликовав также фото сероглазой красавицы.

По словам девушки, ее родные были в шоке, что она пошла в ТРО, но отнеслись с пониманием.

«Потому что на все 100% разделяют мое мнение и так же ненавидят решистов. Я не хочу, чтобы мои дети были чьими-то рабами, они должны жить свободными в своей Украине», - говорит она.

В свою очередь, украинцы высказали восхищение мужеством девушки.

«Благодарим вас за нашу защиту!!! Верим в ВСУ!!! Пусть Господь Бог всегда оберегает вас, наши родные», «Гугл, спасибо, вы крутая!», «Пусть Вам Господь Бог помогает в вашем тяжелом труде, помощи нашим защитникам и защитницам! С такими людьми мы все вместе обязательно победим! Пусть Вас Бог и Ангелы-хранители повсюду сопровождают!», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее было опубликовано письмо-крик души бойца ВСУ.

Также сообщалось, что первая встреча защитника Мариуполя с невестой после плена попала на видео.

Кроме того, Politeka.net писала, что 21-летний защитник пожертвовал собой ради Украины в бою с оккупантами.