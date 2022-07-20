Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что москва разворачивает "схему аннексии", которая включает назначение "незаконных доверенных лиц" и фиктивные референдумы. План россии сосредоточен на Донбассе, Херсоне и Запорожье.

Аналитики также прогнозируют, что владимир путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления ВСУ на временно оккупированные области.

"В случае аннексии путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории россии, распространяется на недавно аннексированные территории", - предполагают в ISW.

Также эксперты предполагают, что путин может планировать захватить остальную часть Донецкой области перед аннексией всех оккупированных территорий, что, скорее всего, заставит его отложить аннексию, потому что деградированные силы россии вряд ли оккупируют всю Донетчину до единого дня голосования в рф 11 сентября, которое считается наиболее вероятной датой проведения "референдумов".

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