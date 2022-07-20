В Ровно 27-летний полицейский устроил стрельбу во время ограбления пункта обмена валют. Оборотень в погонах решил ограбить обменник, а когда ему попытался помешать 42-летний мужчина, то застрелил его.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Ровненской области.

Погибшим оказался член добровольческого формирования территориальной общины Ровне.

"Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать – получил ранение. Медики "скорой" пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали – он умер. Во время осмотра на теле погибшего эксперты обнаружили пулевое ранение ключицы и раны головы", - сообщили в полиции.

Там также отметили, что причастным к умышленному убийству в Ровно оказался 27-летний полицейский из Львовской области. Он скрылся с места трагедии на внедорожнике Toyota Land Cruiser, и за сотню километров по ориентировке его задержали.

"В результате неотложных розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа и оперативники Ровненского РУП установили, что злоумышленник может передвигаться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Указанное транспортное средство патрульные полицейские остановили в селе Опарипсы Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп", - сообщили в отделе коммуникаций полиции.

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