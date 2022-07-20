Он начал в очередной раз запугивать Запад и выдвигать условия, если Европа и США будут поставлять и дальше оружие для Украины.

Глава МИД рф сергей лавров заявил об изменении "географических задач спецоперации". Теперь россияне хотят захватить не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других территорий. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам - "RT" и "РИА Новости".

Он уточнил, что рф планирует захватить Херсонскую, Запорожскую области и "ряд других территорий".

"Географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других территорий. Включая Херсонскую и Запорожскую области", - заявил ставленник путина.

При этом он начал в очередной раз запугивать Запад и выдвигать условия, если Европа и США будут поставлять и дальше оружие для Украины.

"Если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации в Украине отодвинутся еще дальше", - добавил Лавров в интервью пропагандистским помойкам.

Сергей лавров также выразил свое недовольство тем, что западные страны дают украинским защитникам оружие. Говорящий рот путина уверен, что именно оружие не дает украинцам сесть за стол переговоров, а если бы его не было, то Киев давно бы сдался.

Напомним, что путину выгодна затяжная война с Украиной, в Финляндии назвали причину.

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