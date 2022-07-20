В то время как западные эксперты прогнозировали захват россиянами Украины за 4-5 дней, украинцы уже пятый месяц каждый день и каждую минуту доказывают свое мужество и непобедимость.

Как известно, враги остановились на подходах к ряду городов и отступили. Так, были освобождены Киевщина, Сумщина, Черниговщина. В целом на 18 июля украинским защитникам удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов.

Кроме того, российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом украинские защитники продвигаются, ломают поставки для оккупантов, выявляют и обезвреживают коллаборантов. Тем временем в церквях по всему миру и в устах миллионов людей звучат молитвы за Украину и ее победу.

Так, одной из таких молитв украинцы делятся в Сети. Вот ее текст:

«Отче наш Небесный, молим Тебя: заступись Бог за наши Кривой Рог, Никополь, Чернигов, Харьков, Одессу, Херсон, Николаев, Сумы, Запорожье, Днепр, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС, а также за все наши города и села, за всю нашу Украину, наших воинов и наш народ! Прогони врага с нашей, Тобой данной нам земли!

Господи! Прости наши грехи, сознательные и бессознательные и помилуй нас! Благослови нашу армию и все народы, кто нам помогает в это тяжелое время. Помоги нам, Господи, прогнать врага и победу нам даруй. Во имя Иисуса Христа молимся с верой и благодарностью! Всю славу и хвалу воздаем Тебе Боже! Аминь!»

Названия городов в молитве можно добавлять.

Напомним, ранее боец ​​ВСУ рассказал о чудесах Божьих на передовой.

Также сообщалось, что Ольга Сумская показала сообщение от ушедшей Русланы Писанки, которая ушла из жизни 19 июля.

Кроме того Politeka.net писала, что бойцам, которые на передовой, помогает сероглазая красавица.