Оккупанты пока справляются с поставками БК за счет двух крупных железнодорожных узлов в Донецкой области.

Об этом рассказал фронтовик-политолог Кирилл Сазонов в разговоре с Юрием Романенко.

Эксперт развеял излишний оптимизм украинцев, отвечая на вопрос, застал ли он тот момент, когда ВСУ начали применять HIMARS по большим складам оккупантов, что якобы резко снизило огневую мощь войск россии.

"Пока, на сколько я вижу, не начала резко падать огненная мощь. Может быть, немножко, может быть, в глазах тех, кто очень хочет в это верить, но они прекрасно работают и с малыми складами. Прости, пока есть Дебальцево и Иловайск... Не зря такие замесы были в начале АТО вокруг Дебальцево и Иловайска — мощные железнодорожные узлы. Ростов забит, Таганрог забит составами с БК. Они просто заходят, разгружаются, завозят", — пояснил Сазонов.

Политолог заявил, что пока оккупанты со снабжением справляются, и дал совет, как ВСУ могут изменить ситуацию.

"Чтобы реально они почувствовали дефицит снарядов (по тому же Донбассу говорю, потому что я его лучше знаю), там нужно прервать железнодорожное сообщение с россией. Либо разбомбить эти узлы, либо разбомбить колеи, которые ведут в россию, потому что пока они поставки тянут", — резюмировал эксперт.

Напомним, Резников впервые раскрыл, чего стоило взятие оккупантами Лисичанска и Северодонецка

Как сообщала Politeka, генсек НАТО эмоционально обратился к союзникам из-за Украины.

Также Politeka писала, что в Белом доме предупредили о плане путина на Херсонщину и Запорожье.