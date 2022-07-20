Такой "несчастный случай" зафиксировали на одном из фронтов.

Иногда техника оккупантов дает значительный сбой. И тогда ракеты, запущенные российскими военными, бьют по самим себе. В этот раз россияне отличились неудачным запуском ракеты "Искандер", которой, по утверждениям кремлевских пропагандистов, "аналогов нет".

Об этом сообщил Telegram-канал "Стратком ВСУ" и показал видео-фиаско оккупантов.

Такой "несчастный случай" зафиксировали на одном из фронтов. Там одна из выпущенных ракет "Искандер" вскоре после взлета приземлилась недалеко от места вылета.

"Выбирайте сами, что вам нравится. Подходит все: оружие "анало-говнет"; "не смешите искандеры"; оружие в руках криворуких; ваш вариант", – написали с насмешкой в подписи к видео.

"Искандеры" способны запускать ракеты на расстояние до 500 км, а разработчики утверждают, что им "аналогов в мире нет" и что снаряды из них якобы летят "строго по заданной траектории" и "попадают точно в цель".

При этом россияне активно их используют против жилых домов и гражданской инфраструктуры нашей страны.

Напомним, что путину выгодна затяжная война с Украиной, в Финляндии назвали причину.

Как сообщала Politeka, экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.

Также Politeka писала, что врач разобрал психологический портрет путина, у диктатора не один диагноз.