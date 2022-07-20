В Луцке членов одного из благотворительных фондов разоблачили на продаже гуманитарной помощи.

О разоблачении продаж гуманитарной помощи пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции сообщила в среду, 20 июля.

По данным следствия, члены благотворительного фонда наладили поставки из стран ЕС гуманитарной помощи для военных нужд. Но вместо того чтобы отправить помощь на фронт, продавали ее.

Во вторник, 19 июля, оперативники разоблачили руководительницу одного из отделов благотворительного фонда во время реализации товара за почти 600 тыс. гривен. За эту сумму женщина пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военных берцов и так называемые разгрузки.

«В ходе санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи, черновые записи. Общая сумма изъятого военного снаряжения и амуниции составляет более 28 млн. грн», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст. 201-2 УКУ ( незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи ). Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.

Разрешается вопрос об аресте всего этого имущества, а также о вручении подозрений фигурантам дела.

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