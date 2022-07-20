В Херсонской области последние дни из-за обстрелов российской армии происходили пожары на полях с пшеницей.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, где возбуждено уголовное производство по этому факту.
Отмечается, что русские войска целенаправленно уничтожают урожай. Когда пожар начинается, оккупанты специально не пускают туда пожарных и местных жителей для тушения огня.
Только за последние дни выгорело более 230 га пшеницы в Бериславском и Геническом районах,
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Полиция по всем фактам открыла уголовные производства по статье 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Напомним, штурмовики ВСУ ударили по скоплению кафиров, известно о результатах.
Как сообщала Politeka, генсек НАТО эмоционально обратился к союзникам через Украину.
Также Politeka писала, что оккупанты жалуются на питание "второй армии мира".