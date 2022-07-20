Активисты создали сайт, посвященный независимости Татарстана.

Они требуют вернуть татарскому языку статус государственного, восстановить пост Президента Татарстана и передать республике контроль над его ресурсами.

"Нас много! Татары – второй по численности этнос России. У нас много денег – мы 8 среди 85 экономик в России. У нас богатая культура. У нас развит туризм. До 14 декабря 2021 года у нас был свой президент. Нами может увлекаться весь мир!

Но почему-то мы позволили Москве покорить себя. Изучение языка в школах было ограничено. Уже нет должности президента. Нас истощают, пользуются нашей нефтью, с/х, всеми ресурсами региона. У нас до сих пор нет независимости. Требовать референдум справедливо! Хватит кормить Москву!", - говорится в сообщении на сайте.

Республика Татарстан может стать первой движущей силой для крушения «путинской империи». Военные и политические эксперты, в том числе российские, говорят, что началом полномасштабной войны против Украины, Путин обрек Россию на распад. Боевые события и крупные российские потери спровоцируют республики России в «парад суверенитетов».

Напомним, "Мы не видим будущего в составе россии": буряты просят поддержать их право на самоопределение.

Кроме того, ичкерийцы заявили о подготовке к боевым действиям в Чечне: "Нам известны вражеские позиции".