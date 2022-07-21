Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, у противника началась и усиливается «Химарсобоязнь». Также он напомнил, что американцы передают ещё 4 установки HIMARS, Франция передаёт ещё 6 САУ CAESAR.

Кроме этого ЗСУ получат разные боеприпасы и средства защиты. Также в распоряжении ЗСУ будут около 30-и единиц западных MLRS. Арестович отметил, что украинские защитники крайне умело ими пользуются.

«Точные удары по Антоновскому мосту рано или поздно оставят российскую группировку в Херсоне без боеприпасов, топлива и командования. Оставшимся российским частям на западном береге Днепра останется только сделать жест доброй воли - сдаться в плен», - заверил Арестович.

Также представитель ОП заявил, что украинские военные согласны с мнением министра обороны США, заявившем о финальном и решающем этапе войны

«В ближайший месяц-полтора мы увидим изменения, которые постепенно накапливались. А так же новые жесты доброй воли противника», - заверил Арестович.

Добавим, что ВСУ нанесли уже серьезный ущерб Антоновскому мосту. Рашисты жалуются, что и мост и второй путь отхода Новокаховская ГЭС очень хорошо простреливается солдатами ВСУ.

Антоновский мост в Херсоне - главная переправа через Днепр.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война россии против Украины находится "на критическом этапе", поэтому поддержка Киева Западом играет немаловажную роль.

"Это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна. россия думает, что может пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из ряда российских просчетов. Мы единственные в нашей поддержке. Мы твердо придерживаемся своих обязательств , — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, коллаборанты паникуют и планирут побег из Херсона.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по стратегическому мосту в Херсоне, кадры.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рф официально разинули пасть на новые территории Украины.