Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.
Кроме того, стало известно, что большинство военнослужащих отказываются продлевать долгосрочные контракты, действие которых истекло.
Также в Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении противник вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.
На Славянском направлении также зафиксированы новые обстрелы вблизи населенных пунктов.
На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в том числе районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Тело 8-летнего ребенка нашли в поле на Днепропетровщине: в полиции сообщили первые подробности
В рф официально разинули пасть на новые территории Украины: лавров озвучил географические задания вояк
Звезда "Женского квартала" Сопонару показала свои тату: "Довольно таки много..."
«Куда ты так заспешила?»: Витвицкая, Лидия Таран и другие звезды оплакивают Руслану Писанку
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Отмечается, что попытки оккупантов захватить территорию Углегорской ТЭС были безуспешными.
Украинские воины принудили оккупантов к бегству.
В районе Новолуганского боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Осуществляет разведку БпЛА.
Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.
Напомним, Алексей Арестович рассказал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.
Также сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по стратегическому мосту в Херсоне, кадры.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.