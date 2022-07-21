В воинских частях вооруженных сил русской федерации наблюдается тенденция по увольнению значимой части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, стало известно, что большинство военнослужащих отказываются продлевать долгосрочные контракты, действие которых истекло.

Также в Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении противник вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.

На Славянском направлении также зафиксированы новые обстрелы вблизи населенных пунктов.

На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в том числе районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Отмечается, что попытки оккупантов захватить территорию Углегорской ТЭС были безуспешными.

Украинские воины принудили оккупантов к бегству.

В районе Новолуганского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Осуществляет разведку БпЛА.

Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Напомним, Алексей Арестович рассказал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по стратегическому мосту в Херсоне, кадры.

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