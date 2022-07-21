Президент США Джо Байден заявил, что у него развился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.

Слова Байдена ошеломили общественность и быстро разошлись громкими заголовками в мировой прессе.

«Вот почему у меня и, черт возьми, у многих других людей, с которыми я вырос, рак, и почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден во время выступления о глобальном потеплении, в котором президент США описал выбросы нефтеперерабатывающих заводов недалеко от дома своего детства в Клеймонте, штат Делавэр.

В результате Белому Дому пришлось экстренно объяснять, что Байден имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил в прошлом году еще до вступления в должность.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс уточнил, что у Байдена удалили «немеланомный рак кожи».

В СМИ отмечают, что непонятно, почему Байден решил использовать глагол настоящего времени, чтобы описать свой опыт лечения рака.

Тем временем, как отмечает издание New York Post, писатель Майкл Мэлис пошутил : «Не беспокойтесь о том, что у Джо Байдена рак, он женат на докторе», имея в виду тот факт, что первая леди Джилл Байден использует почетное звание «доктор» после того, как получила докторскую степень в области образования в 2007 году.

Don't worry about Joe Biden having cancer, he is married to a doctor — Michael Malice (@michaelmalice) July 20, 2022

Напомним, ранее Байден заговорил о возобновлении переговоров между Украиной и рф.

Также сообщалось, что Байден подписал исторический документ о новом ленд-лизе.

Кроме того Politeka.net писала об "эпичном" подарке Байдена путину.