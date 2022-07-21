19 июля президент рф владимир путин прибыл с рабочим визитом в столицу Ирана Тегеран. Деду все хуже и хуже, так российский диктатор много кашлял и уронил соплю. К тому же его внешний вид и походка вызвали немало вопросов. Свое болезненное состояние он поспешил пояснить и придумал оправдание.
Его он озвучил на форуме "Сильные идеи для нового времени" 20 июля, выступая перед гостями и журналистами. Владимир путин извинился за свой кашель и сказал, что во всем виноваты кондиционеры.
"Вчера в Тегеране было очень жарко, +38. Кондишн там шуровал как следует, поэтому я прошу прощения", – сказал он. Российский диктатор также посоветовал всем "заниматься здоровьем".
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При этом к сожалению, ЦРУ не имеет доказательств того, что путин болен. Об этом заявил директор разведки Уильям Бернс, выступая на форуме по безопасности в Аспене.
"Ходит много слухов о здоровье президента путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - сказал глава ЦРУ.
Напомним, что путину выгодна затяжная война с Украиной, в Финляндии назвали причину.
Как сообщала Politeka, путин уже не скрывает, что ворует украинское зерно.
Также Politeka писала, что врач разобрал психологический портрет путина, у диктатора не один диагноз.