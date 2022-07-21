Напомним, отец, отправивший сына на верную смерть, теперь радуется новенькой Ладе, купленной "в память" о нем же. Сюжет о семье ликвидированного в Украине оккупанта показали на одном из федеральных каналов россии. Родители на новой машине уже даже успели съездить на кладбище к сыну.
«Спасибо сыну за машину», «Летят они на Ладе, как в карете, на свежие могилы сыновей. И с завистью на них глядят соседи, родившие когда-то дочерей», - шутят в Сети, отмечая, что российские солдаты настолько патриотичны, что готовы идти на смерть ради того, чтобы поднять с колен автопром рф.
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А известный российскй поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал целое стихотворение по мотивам «спасибо сыну за машину».
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте – яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Летят, летят по трассе Лады Гранты,
Есть в их колонне малая дыра,
Быть может, это место для гаранта?
Давно ему, давно туда пора.
Настанет день, и Лада под мигалкой,
В желанном направлении попрёт,
И всех его министров катафалки
Её пропустят вежливо вперёд.
Напомним, путин залил соплями Тегеран и поспешил оправдать свое болезненное состояние.
Также сообщалось о масштабном пожаре в московской многоэтажке - дом буквально превратился в факел.
Кроме того Politeka.net писала, что Невзоров высмеял фантазии Лаврова о захвате новых территорий.