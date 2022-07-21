Родители ликвидированного на войне в Украине оккупанта, которые купили за «гробовые» деньги автомобиль, стали героями большого количества шуток и мемов в Сети.

Напомним, отец, отправивший сына на верную смерть, теперь радуется новенькой Ладе, купленной "в память" о нем же. Сюжет о семье ликвидированного в Украине оккупанта показали на одном из федеральных каналов россии. Родители на новой машине уже даже успели съездить на кладбище к сыну.

«Спасибо сыну за машину», «Летят они на Ладе, как в карете, на свежие могилы сыновей. И с завистью на них глядят соседи, родившие когда-то дочерей», - шутят в Сети, отмечая, что российские солдаты настолько патриотичны, что готовы идти на смерть ради того, чтобы поднять с колен автопром рф.

А известный российскй поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал целое стихотворение по мотивам «спасибо сыну за машину».

Мне кажется порою, что солдаты

С кровавых не пришедшие полей

Не в землю где-то полегли когда-то,

А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко

О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,

И в дом пришла не просто похоронка,

А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,

Довольная, чего тут говорить,

А на капоте – яркая наклейка

Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,

Успели цвет салона обсудить,

И на совете всей семьёй решили,

Что нужно сына нового родить.

Летят, летят по трассе Лады Гранты,

Есть в их колонне малая дыра,

Быть может, это место для гаранта?

Давно ему, давно туда пора.

Настанет день, и Лада под мигалкой,

В желанном направлении попрёт,

И всех его министров катафалки

Её пропустят вежливо вперёд.

Напомним, путин залил соплями Тегеран и поспешил оправдать свое болезненное состояние.

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