Екатерина Кухар рассказала, с какими трудностями столкнулась, выполняя работу на информационном фронте в Латинской Америке, ведь о войне там говорить не принято.

Известная украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар после начала полномасштабных боевых действий начала вести активную информационную войну, а также выступать с благотворительными представлениями.

Сначала танцовщица выступала с благотворительным туром в европейских странах, а после поехала в Латинскую Америку, где как выяснилось о войне в Украине, замалчивали.

По словам Екатерины, путь показался не таким простым ,как в других странах, но очень продуктивным.

«Больше месяца назад мы впервые заговорили от Украины на национальном телевидении и дальше на сцене, ведь Латинская Америка выдалась той страной, которая имела искаженную правду…Сытый голодного не поймет. Как и не может иметь никакого представления о войне человек, который с ней не столкнулся лично», - написала танцовщица на странице в Инстаграм.

Кухар рассказала, что по приезду в Латинскую Америку они обнаружили, что практически нет новостей о войне в Украине, информация умалчивается. Зрители подходили к ним после спектакля и говорили, что получают информацию исключительно через соцсети.

«Но мы видели, что люди с открытыми сердцами готовы воспринимать истину. Многие плакали, узнав о том, что происходит у нас на Родине. Наш тур с Александром Стояновым и его труппой @grandkyivballet в поддержку Украины в Латинской Америке имел и опасности во время гастролей, нюансы в латинских странах и многое другое, о чем я расскажу в следующих публикациях – но информационный вакуум о нашей войне отложить не могла. Это в первую очередь», - отметила прима-балерина.

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