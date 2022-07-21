Российская армия отстаивает на территории Украины интересы продажных политиков и убивает невинных людей.

Такого мнения придерживаются обычные россияне, случайные прохожие, принявшие участие в блиц-интервью.

«Мы убиваем мирных людей, отстаиваем интересы кучки продажных политиков», - ответил один из участников видео, которое появилось в Сети, на вопрос «Помните ли вы, что мы даелаем в Украине?».

На уточняющий вопрос, не являются ли жертвами российских военных «нацисты», парень заявил, что он в это не верит, не смотря на то, что об этом «говорят».

«Мы убиваем мирное население, и с этим совершенно не согласен, я это осуждаю» - говорит другой прохожий.

По его мнению, напав на Украину, россия пытается расширить страну «всеми возможными способами.

«Это амбиции нашего диктатора», - говорите ще один герой интервью, уверенный в том, что россия ведет войну и убивает мирных граждан.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что удивлены адекватными ответами людей, которые "не ведутся" на потоки лжи российской пропаганды.

Напомним, Александр Невзоров едко высмеял фантазии Лаврова относительно захвата новых территорий.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборанты паникуют и планирут побег из Херсона.