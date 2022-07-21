Российского президента владимира путина, заявившего о пользе иван-чая, в очередной раз подвело «дикое невежество».

Об этом, как пишет Poiteka.net, заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров, комментируя слова путина о пользе иван-чая.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Путин намерен заменить напиток Coca-Cola, производитель которого ушел из России, напитком иван-чай. Cоответствующее указание получит министр сельского хозяйства РФ.

"Действительно, это (Иван-чай, – ред.) наверняка полезнее, чем какая-то Coca-Cola, там одна химия", - заявил Путин.

Комментируя хвалебные оды в пользу иван-чая, Александр Невзоров отметил, что «путин опять сел в лужу».

«Т.н «иван-чай» это обычный кипрей, который в императорской россии назывался «копорский чай» и считался грубым и дешёвым фальсификатом настоящего чая. Использовался только крестьянской беднотой, бомжами и каторжниками, как заменитель подлинного чая», - сообщил Невзоров.

Журналист также указал на тот факт, что русский писатель, этнограф и лексикограф Владимир Даль называет «копорский чай» подделкой, приводя народные пословицы «копорское крошево и кислО и дёшево».

«За подмешивание «копорского» чая к настоящему - торговцев «били кнутами и ссылали», - сообщил Невзоров.

Напомним, ранее Невзоров высмеял Лаврова после его фантазий о захвате новых территорий.

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