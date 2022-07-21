Руснявые чмони, не способные дотянуться до Зеленского в реальности, решили отправить его в "реанимацию", взломав радиостанции "Байрактар" и "Мелодию FM". Об этом сообщили в радиогруппе TAVR Media.

В эфире этих двух радиостанций роботизированный голос несколько раз подряд заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности выполняет спикер Верховной Рады.

Компания TAVR Media уже сообщила о кибератаке на серверы и сети радиостанций, разоблачив россиян. Там пояснили, что соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

Что касается контента, который распространили после взлома, в TAVR Media подчеркнули: "Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".

"Чмони, с нашим Зеленским все ок, а вот у вашей моли дела точно идут хреново", - говорится в подписи к соответствующему видео.

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