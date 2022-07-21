Законопроект был принят 101-местной палатой 52 голосами против 17.

Об этом сообщает The Baltic Times.

Так, человека могут лишить гражданства, если он поступил на государственную или военную службу или в военную организацию иностранной державы, если такая служба предполагает угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Например, согласно поправкам, людей, которые поедут воевать в Украину на стороне России, могут лишить эстонского гражданства. Кроме того, лицо, получившее гражданство Эстонии путем натурализации, также может быть лишено гражданства правительством, если оно было осуждено за преступления против человечества или преступления агрессии.

В то же время, согласно поправкам, правительство имеет право не лишать лицо эстонского гражданства, если служба этого лица в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии, например, в ситуации, когда человек идет воевать на украинской стороне с целью защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

При этом государство не рекомендует гражданам Эстонии идти воевать за любое иностранное государство, поскольку государство не может обеспечить защиту его граждан в зонах военного конфликта.

Напомним, Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение россии против Украины.

Также сообщалось, что россияне удивили ответами, что на самом деле происходит в Украине.

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