Перед смертью мужчину пытались разыскать через полицию жена и другие родственники.

21 июля, в российской столице подтвердили факт смерти одного из отставных генералов ФСБ Евгения Лобачева. Он известен тем, что пытался защитить отравителей Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Информацию о гибели очередного служителя правоохранительной системы россии, пусть и в отставке, сообщают росСМИ.

Супруга 76-летнего генерал ФСБ нашла тело мужа на лестничной клетке и сообщила в правоохранительные органы. По предварительным данным, в последнее время Лобачев имел проблемы со здоровьем.

При этом источники утверждают, что отставной генерал имел финансовые трудности.

Другое пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах Москвы подтверждает, что причиной смерти Лобачева стало самоубийство. Его нашли с простреленной головой. Он зашел в подьезд своего дома и застрелился.

Лобачев был известен своими абсурдными заявлениями по отношению к Украине. В 2014 году в интервью пропагандистским СМИ он рассказывал, что в Украине власть находится в руках якобы "фашистов". Кроме того, генерал ФСБ заявил, что россия "ждет момента", когда произойдет "силовое вмешательство" в Украину.

В любом случае — инцидент стал очередной смертью среди высокопоставленных российских военнослужащих. Раньше сообщалось о смерти Льва Соцкова, генерала внешней разведки рф, который также якобы покончил с собой.

Напомним, что российские губернаторы массово уходят в отставку, причины.

Как сообщала Politeka, охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.

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