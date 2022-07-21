Сам «фюрер» выглядел очень неуверенно, постоянно переминался с ноги на ногу и причмокивал.

Визит российского диктатора владимира путина в Иран можно считать провальным, его там "отхлестали по щекам", заставив ждать турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Кроме того высший руководитель Ирана Али Хаменеи сравнил владимира путина с грязью. На важную деталь во время их встречи обратил внимание Телеграм-канал "Политика Украины".

В частности, Али Хаменеи пожал руку владимиру путину левой рукой. Все бы ничего, но у мусульман, это является буквально признаком неуважения. В исламе особое внимание уделяется стороне человеческого тела. «Чистые» отношения (прием пищи, питье, одевание) – преимущество правой (стороны), а во время осуществления «грязных» – (подмывание, сморкание, раздевание) – левой.

Стоит также напомнить, что президент Турции Эрдоган на встрече с путиным в Иране опоздал и заставил диктатора себя ждать, а сам «фюрер» выглядел очень неуверенно, когда ждал его. На видео, опубликованном Daily Mail, видно, как президент рф постоянно переминается с ноги на ногу и причмокивает.

Напомним, как путин "сел в лужу" с иван-чаем.

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