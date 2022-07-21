Бурятия и Дагестан поняли, что стали пушечным мясом Кремля.

Об этом заявил эурналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ.

Отвечая на вопрос о том, могут ли случаи, когда 100 дагестанцев и 150 бурят отказались воевать в Украине, каким-то образом повлиять на ход войны, Грозев отметил, что с первого дня войны описывал процесс «в котором через несколько месяцев, не сразу, но через уже через несколько месяцев матери, дочери или жены этих убитых русских офицеров и солдат начнут говорить и не будут бояться, потому что им уже нечего терять».

Также руководитель Bellingcat сказал, что предполагал, что офицеры или солдаты после того, как они увидят, насколько ничтожна стоимость жизни для руководства, начнут сами отказываться воевать.

«Я уверен, что это станет видно, будет иметь свой эффект для политической жизни России. В Бурятии, кстати, имейте в виду, что часть населения вообще пацифистская, потому что они буддисты. Они разделены, не все такие, но точно будут вообще отказываться пойти на войну. Хотя первые, какие были, совершали военные преступления, они сами понимают, что огромная диспропорция среди убитых. Именно жители Бурятии и Дагестана и понимают, что они — пушечное мясо», — заявил он.

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