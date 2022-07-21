В Ровенской области полиция задержала 45-летнего мастера по техобслуживанию, который продавал автомобили для военных.
Об этом стало известно на следующий день после сообщения пресс-службы полиции Ровенщины.
Как установило следствие, 45-летний житель Костополя продавал автомобили, ввезенные в Украину в качестве помощи для ВСУ. «Совершенствовал свою незаконную деятельность на станции, где работал мастером по техническому обслуживанию. Объявление о продаже размещало на одном из сайтов», – говорится в сообщении.
Предприниматель вошел в доверие к местной волонтерской организации. Он помогал доставить в Украину автомобили, которые благотворители намеревались передать нуждам ВСУ. Злоумышленник оформлял полученную помощь на подконтрольное ему предприятие и таким образом переправлял автомобиль через границу. Но как только автомобили оказывались в Украине, он продавал их по коммерческим ценам новым владельцам.
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В общей сложности, по данным СБУ, фигурант дела может быть причастен к продаже более 20 авто.
Задержали его с поличным, при продаже четырех внедорожников за 21,6 тыс. долларов и 20 тыс. грн. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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