В мечтах медведева, которые он не стесняется выражать, "российские военные решат все задачи спецоперации".

Маленький, забытый историей человек дмитрий медведев 21 июля явился на встречу с беженцами с украинского Донбасса.

Заместитель главы Совета безопасности рф размечтался "подвинуть" украинские войска не только с Донбасса и озвучил прихоти Кремля вслед за сергеем лавровым. Об том пишут пропагандистские ресурсы.

В мечтах медведева, которые он не стесняется выражать, "российские военные решат все задачи спецоперации", однако, для того чтобы отодвинуть ВСУ нужно "определенное время". При этом глава российского Совбеза не гнушается заявлениями, что "ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка, но надо и шире… дальше".

Он также выдал, что россияне и украинцы являются "одним народом", промолчав об ужасающих человеческих жертвах и горе, которые рф принесла в нашу страну.

Все похоже на то, что к нему белка пришла после очередного запоя и нашептала на ушко какую-то чепуху, а он поверил и неожиданно поделился ею с другими людьми.

Примечательно, что днем ранее сергей лавров говорил о том, что география целей так называемой "спецоперации" расширилась и российские власти посягают не только на Донбасс, но и на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, как путин "сел в лужу" с иван-чаем.

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