Группа польских депутатов призвала Запад списать внешний долг Украины, поскольку страна борется с российским вторжением.

Оппозиционная партия Razem (Вместе) выступила с этим призывом на пресс-конференции в парламенте Польши в четверг, 21 июля, сообщает Polskie Radio со ссылкой на государственное информационное агентство PAP.

Предложение поступило после того, как официальные кредиторы Украины – группа стран, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, заявили в среду, что по требованию Украины они обеспечат согласованную приостановку обслуживания долга с 1 августа до конца 2023 года. и, возможно, еще на год потом.

Эти страны также призвали владельцев облигаций принять просьбу Украины о двухлетней заморозке выплат.

Польские депутаты Мацей Конечный и Адриан Зандберг, оба из левой партии Razem, заявили журналистам, что замораживание "является шагом в правильном направлении, но недостаточным".

Конечный утверждает, что внешний долг "является гигантским бременем для бюджета Украины", поскольку до войны он составлял треть всех расходов.

"Поскольку Украина борется с российским агрессором, в том числе от нашего имени, ожидать от них выплаты внешнего долга возмутительным", - добавил польский депутат.

Конечный заявил: "И поэтому мы вместе с украинским общественным движением и партнерами по всему миру требуем, чтобы внешний долг Украины был отменен, или, если кредиторами являются частные банки, чтобы внешний долг Украины перешел под контроль таких учреждений, как Европейский центральный банк" .

Напомним, Нацбанк выводит из оборота популярные монеты - до какого числа их надо обменять.

Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины - "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету " Ой у лузі червона калина ".