По пути в НАТО Украине необходимы гарантии безопасности стран-партнеров. Речь идет о государствах, которые сейчас снабжают Украину вооружением и другими видами помощи.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию НВ.

"Мы должны иметь гарантии до того момента, когда мы либо окажемся в НАТО, мы не отказываемся от этого, либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами. Поэтому мы предложили странам, которые мы хотели бы на пути в НАТО они предоставили нам эти гарантии безопасности", - сказал глава ОП.



По его словам, сегодня власти ведут переговоры прежде всего с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многими другими.

"Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, которая будет иметь большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договора, с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Великобритания, и Польша, в принципе, мы говорим и со США", - заявил Ермак.

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