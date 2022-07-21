В западных регионах вручают больше повесток и привлекают больше людей в ряды Вооруженных сил.

Об этом рассказал начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, у каждой административно-территориальной единицы разные возможности по плотности населения. Поэтому одни регионы могут направить в армию больше военнообязанных, а другие меньше.

В довоенное время больше всего срочников стране давал юго-восток страны, на первом месте – Днепропетровская область, на втором – Харьковская область, на третьем – Одесская. Поскольку там проживало больше граждан. Из-за того, что юго-восток стал основной мишенью россии - из этих регионов больше всего внутренних переселенцев (45% от общего количества). Прибыло на мероприятие из этих областей 37% ВПЛ.

Поэтому в западных областях могут вручать больше повесток и привлекать в ряды ВСУ больше людей из-за массового переселения украинцев на запад из опасных зон на фоне войны.

Напомним, ранее было опубликовано письмо-крик души бойца ВСУ.

Также сообщалось, что первая встреча защитника Мариуполя с невестой после плена попала на видео.

Кроме того, Politeka.net писала, что 21-летний защитник пожертвовал собой ради Украины в бою с оккупантами.