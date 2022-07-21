Волонтер Сергей Притула рассказал, когда Украина может получить три беспилотника Bayraktar, на которые собрали средства украинцы и которые компания-производитель Baykar решила подарить.

В Telegram-канале Притула опубликовал главные тезисы.

Он пояснил, что Байрактары сейчас на производстве и готовятся к отправке в Украину в конце лета. На беспилотниках будут наклейки Народный Байрактор. Также в сводках и видео Министерства обороны и Генштаба будут уточнять, что по враждебным целям работали именно «народные» Байрактары.

Волонтер рассказал, что о том, на что пойдут собранные 600 млн. грн, пока не рассказывают из соображений безопасности. Он отметил, что на эти деньги нужно было купить не просто что-то действительно важное для украинской армии на глобальном уровне, но и сделать так, чтобы закупка соответствовала ожиданиям и «совершала смерть врагам в огромных масштабах».

«Уже есть конкретика, на что пойдут деньги. Через несколько недель мы раскроем и покажем, что это. Пока, к сожалению, не можем из соображений безопасности… Продолжаются процессы согласования и оформления документов. Должен пройти тендер. На это нужно время», - уточнил он.

В интервью Притула также сказал, что "если вы узнаете, что мы купили, у вас мир перевернется".

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