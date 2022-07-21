Священник МП заявлял, что в Украине идет не война, а "спецоперация с целью освобождения от нацистов и бандеровцев".

Об этом говорится в приговоре Новоград-Волынского горрайонного суда.

По словам правоохранителей, в середине марта 2022 года возле своей церкви священник рассказывал прихожанкам, что в Украине идет не война, а "спецоперация с целью освобождения Украины от нацистов и бандеровцев". Сторонник оккупантов уверял, что там, где уже пришел "русский мир", люди живут лучше.

Также священник УПЦ МП призвал не смотреть украинские новости на телевидении, а смотреть российские новости через Интернет.

В местном сельском совете мужчину охарактеризовали так: "характеризуется посредственно, скрытный и носит воспалительный характер, по сообщению жителей общины, с начала военной агрессии рф против Украины неоднократно выражал свою пророссийскую позицию, заключавшуюся в том, что президент россии путин проводит специальную военную операцию направленную в защиту русскоговорящего населения Украины и предупреждение вторжения войск НАТО на территорию рф, а также призвал местных жителей покаяться и объединиться в этой борьбе с братским русским народом".

В защиту священника стали некоторые прихожане, уверявшие, что он не агитирует непосредственно в храме, а молится о мире в Украине.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком от десяти до пятнадцати лет.

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