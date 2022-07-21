Завтра, 22 июля, Славутчина будет прощаться с погибшим боевым медиком Александром Погорильчуком.

О гибели сообщили в исполнительном комитете Славутского городского совета .

Ужасное известие получила семья Погорильчуков из села Голики на Славутчине. Этой весной они похоронили одного сына Виталия Погорильчука.

Военный с 2020 года воевал в зоне ООС, а в первые дни полномасштабного вторжения, в ночь с 25 на 26 февраля, во время обстрелов вывез раненых собратьев с поля боя на Херсонщине. Сам же получил смертельные ранения.

На днях семье сообщили о смерти второго сына Александра. Боец погиб в бою с русскими оккупантами. Воевал в той же 80-й десантно-штурмовой бригаде, что и младший брат.

Имел звание старшего солдата, был старшим боевым медиком десантно-штурмового батальона воинской части А-0284. Александру Погорильчуку исполнилось 26 лет.

Прощание с погибшим Героем начнется завтра, 22 июля, в 11:00 в с. Голики по адресу ул. Михайлова, 20

За­упо­кій­на па­на­хи­да від­бу­деть­ся орі­єн­товно о 12:00 в цер­кві с. Го­ли­ки. По­хо­ван­ня Ге­роя від­бу­деть­ся на кла­до­ви­щі с. Го­ли­ки.

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