Завтра, 22 июля, Славутчина будет прощаться с погибшим боевым медиком Александром Погорильчуком.
О гибели сообщили в исполнительном комитете Славутского городского совета .
Ужасное известие получила семья Погорильчуков из села Голики на Славутчине. Этой весной они похоронили одного сына Виталия Погорильчука.
Военный с 2020 года воевал в зоне ООС, а в первые дни полномасштабного вторжения, в ночь с 25 на 26 февраля, во время обстрелов вывез раненых собратьев с поля боя на Херсонщине. Сам же получил смертельные ранения.
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На днях семье сообщили о смерти второго сына Александра. Боец погиб в бою с русскими оккупантами. Воевал в той же 80-й десантно-штурмовой бригаде, что и младший брат.
Имел звание старшего солдата, был старшим боевым медиком десантно-штурмового батальона воинской части А-0284. Александру Погорильчуку исполнилось 26 лет.
Прощание с погибшим Героем начнется завтра, 22 июля, в 11:00 в с. Голики по адресу ул. Михайлова, 20
Заупокійна панахида відбудеться орієнтовно о 12:00 в церкві с. Голики. Поховання Героя відбудеться на кладовищі с. Голики.
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