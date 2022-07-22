Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, героев «Русской весны» становится все меньше, а сотрудникам федеральной службы безопасности рф грозит волна актов мести.
По его словам, на днях ФСБ задержала предпоследнего "героя Новороссии " Алексея Селиванова.
«Герои "Русской весны" подходят к концу...Были уничтожены все значимые лица войны 2014-2015 годов. А многие из них были действительно идейными участниками тех событий. Много знали и претендовали на власть. Жив и на свободе остался только Ходаковский. Скорее всего, не долго», - отметил Арестович.
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Представитель ОП отметил, что зреет раскол между российскими силовиками и местными "героями", а слесарей и шахтеров из «ЛДНР» бросают в атаку на укреплённые украинские позиции. Мобилизировали больше 100 тыс. мужчин, из которых минимум 20 тыс. погибли.
«Пока сводная российская армия продолжает хоть какое-то наступление, этот конфликт не сильно обострён. Но эта ситуация в скором времени изменится. И можно себе только представить, как недовольных будут массово бросать на подвал. А там и месть сотрудникам федеральной службы безопасности не за горами», - отмечает Арестович.
Напомним, ранее стало известно, что Алексея Селиванова, который ранее объявил себя «замом главы МВД» по Запорожской области задержали представители оккупационной администрации в Мелитополе.
Примечательно, что так называемый атаман «Верного казачества» Союза казаков-воинов России и зарубежья Алексей Селиванов с 2011 по 2014 годы был помощником министра обороны Украины.
Напомним, Алексей Арестович рассказал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.
Также сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по стратегическому мосту в Херсоне, кадры.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.