В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь продлены до 31 июля.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданской инфраструктуры.

В Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов.

На Славянском оккупанты также совершали артиллерийские обстрелы.

В Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг ведет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для предотвращения переброски резервов на другие направления, пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков ствольной и реактивной артиллерии, ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменное, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших войск из имеющихся огневых средств и нанес авиаудару неподалеку от Стряповки.

Потерями для врага завершились штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давидов Брид – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли.

Напомним, Алексей Арестович рассказал, как и почему "заканчиваются герои "Русской весны".

Также Арестович рассказывал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.