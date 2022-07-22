Кремль в два раза утратил способность шпионить в странах Европы. Это произошло после выдворения нескольких сотен российских разведчиков. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур, сообщает CNN.

Мур добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под гражданских лиц.

"После того, как россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием по всему Евросоюзу", – заявил глава британской разведки.

Добавил, что разведка Великобритании считает, что именно это, вероятно, вдвое уменьшило их способность заниматься шпионажем в пользу россии в Европе.

Ричард Мур надеется, что россияне в разведке и дипломатических службах "обдумают то, что они видят в Украине" и решат "дать отпор системе", как это сделали многие советские шпионы во время Пражской весны 1968 года. "Наши двери открыты", - намекнул он.

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