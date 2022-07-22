Как пишет издание Forbes, HIMARS изменили правила игры на фронте.
"Первые дальнобойные системы, получаемые Украиной, резко изменили ситуацию на фронте. И это не только HIMARS, но и гаубицы М777 с GPS, позволяющие стрелять высокоточным снарядом Excalibur на расстояние до 40 км, а также немецкие установки Panzerhaubitze 2000 с дальностью до 65 км и возможностью использовать снаряды SMArt с системой «самонаведения» на цель". - отмечает издание, добавляя, что Россия не успевает адаптироваться к новым условиям.
Отмечается, что российская пропаганда успокаивала своих военных, что якобы ракеты HIMARS – легкая цель для российских ПВО, но в итоге россия в очередной раз переоценила возможности своего оружия и недооценила западное.
Также издание сообщает, что для начала контрнаступления ВСУ нужно получить всю запланированную бронетехнику и провести слаживание своих сил. Скорее всего, предполагают в Forbes, контрнаступление состоится в августе.
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«Но это время важно для подготовки благоприятных условий на фронте. Армия врага должна почувствовать нехватку боеприпасов и быть существенно ограничена в возможностях оперативно реагировать на действия ВСУ», - пишет издание.
Добавим, тем временем немецкое издание Die Welt со ссылкой на военных экспертов также отмечает, что воставляемые США ракетные установки HIMARS в руках украинских военных смогли изменить динамику боев. Хотя в России заявляют об эскалации атак, Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению на юге и сейчас используют решающее преимущество.
В ближайшее время, как предполагают эксперты, обе стороны активизируют свои усилия на фронте, поэтому четыре месяца до зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной.
Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.