Для начала контрнаступления Украине нужно получить всю запланированную бронетехнику и провести слаживание своих сил, а само контрнаступление, скорее всего, состоится в августе.

Как пишет издание Forbes относительно вариантов контрнаступления ВСУ, у российских войск много уязвимых мест.

Так, в Херсонской области находится около 15 тыс. российских солдат, обеспечение которых держится на двух мостах (Антоновский и Антоновский железнодорожный) и дамбе Каховской ГЭС. Скорее всего, командование ВСУ выберет тактику огневого воздействия на мосты.

«России придется выбирать: либо уйти с правого берега и получить крупное репутационное поражение, либо держать крупную военную группировку с незащищенными логистическими путями и постоянным риском быть отрезанными от путей снабжения (фактически окружением)», — пишет издание.

Еще одно уязвимое место оккупантов - запорожское направление, которое является ключом от юга Украины.

Без него, отмечают в Forbes, идея сухопутного коридора с Крымом терпит фиаско.

Третье уязвимое место россиян – линия Волчанск – Купянск – Изюм. При этом в Изюме сосредоточена самая большая группировка российских войск. Отрезание его от путей снабжения может стать серьезной проблемой для врага и, возможно, даже причиной отступления.

Тем временем стало известно, что системы ПВО, которые Германия обещала передать Украине, находятся в производстве и будут готовы к концу лета.



"Мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета", - сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.