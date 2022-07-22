Как сообщили в
Огранизаторами махинаций стали руководитель сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.
По данным следствия, в апреле 2022 года дельцы обратились в одну из воинских частей Нацгвардии в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя.
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Таким образом, они хотели завезти в Украину военную амуницию как гуманитарную помощь, тем самым обойти таможенные платежи.
Бизнесмены получили сертификат, ввезли из Польши 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Однако вместо безвозмездной передачи военным подозреваемые выставили товары на продажу. Правоохранители провели 8 обысков.
В ходе следственных действий изъята часть нереализованной военной амуниции, черновые записи и 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.
Рыночная стоимость ввезенного военного снаряжения составляет около 8 млн грн.
Напомним, в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении на Одессу, назвав сроки
Также сообщалось, что СБУ разоблачили схему заработка на войне: цена вопроса 12 тыс. долларов
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.