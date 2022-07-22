При этом в Сети выраждают уверенность в том, что перед Медведевым оказались не настоящие вояки, а сотрудники Федеральной службы охраны. В результате видео, на котором Медведев, по мнению роспрапаганды, должен был выглядить заботливым и человечным получилось нелепым, а сама встреча больше похожей на постановку. Как отмечают комментаторы в Сети, сценаристы видео даже провалили задачу придумать нормальные диалоги.

Так, один из них, получился таким:

«– У вас че? - Пулевое. – Пулевое? - Да. – Плечо? - Плечо. – Давно? - Пять дней. – Пять дней? Вам че-то оперировали? - Да, конечно. – Понятно».

– У вас че?

- Пулевое.

– Пулевое?

- Да.

– Плечо?

- Плечо.

– Давно?

- Пять дней.

– Пять дней? Вам че-то оперировали?

- Да, конечно.

– Понятно.



Ебать у вас сценарист мастер диалогов конечно pic.twitter.com/YSdDLBlXyr — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 21, 2022

На других кадрах Медведев слабо проявляет интерес к лежачему на койке российскому военнослужащему с загипсованной ногой и без особого внимания слушает пояснения врача о "ситуативном лечении" и о том, что этому пациенту "еще повезло".

«Театральный отряд ФСО просто не способен выучить наиболее длинные фразы, а других актёров не подпускают. Приходится так снимать», «Медведев с бодуна только так», «. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения», «Русский язык деградировал окончательно и бесповоротно. Да даже как прописываются диалоги в российских фильмах и сериалах, уже понятно. Спецоперация "деградация населения" прошла успешно», «Все силы ушли на набор полуросликов, на сценарий не хватило», «Квентин Медведино» - шутят в Сети.

Напомним, в Сети отреагировали мемами на "Ладу", которую россияне купили на "гробовые" деньги за сына, погибшегов Украине.

Также сообщалось, что российский журналист и публицист Невзоров рассказал, как Путин "сел в лужу", расхваливая иван-чай.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором обычные россияне высказывают свое мнение относительно, что на самом деле происходит в Украине.