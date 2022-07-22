Российские оккупанты столкнулись с проблемами с вооружением и военной техникой. На фронт они начали гнать технику, собранную из частей разных видов вооружений - так называемых "мутантов".
Фото странного трофея украинских военных показали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
"Похоже у орков ну совсем все плохо с вооружением и военной техникой. Вашему вниманию квазимода - жуткий мутант. Шасси МТ-ЛБ с припаянной 120-мм установкой 2С9 Нона", - говорится в сообщении.
Авторы поста выдвинули предположение, что появление подобных "мутантов" свидетельствует о серьезных проблемах с техникой, от которых страдает оккупационная армия.
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"Даже не знаем, как это объяснить. Лепят хоть что-то из того, что есть на рембазах или просто плод запретной любви и небольшой примеси бояры?" - иронизируют в ВСУ.
Также о проблемах с техникой россиян рассказывали в Институте изучения войны. Там обратили внимание, что оккупанты все чаще полагаются на старые бронетранспортеры, с устаревшим или неподходящим оборудованием.
Напомним, что выяснились подробности о грядущем у россиян расколе.
Как сообщала Politeka, враг ударил сразу по трем районам Днепропетровщины.
Также Politeka писала, что оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.