Это может свидетельствовать о проблемах с вооружением у россиян.

Российские оккупанты столкнулись с проблемами с вооружением и военной техникой. На фронт они начали гнать технику, собранную из частей разных видов вооружений - так называемых "мутантов".

Фото странного трофея украинских военных показали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Похоже у орков ну совсем все плохо с вооружением и военной техникой. Вашему вниманию квазимода - жуткий мутант. Шасси МТ-ЛБ с припаянной 120-мм установкой 2С9 Нона", - говорится в сообщении.

Авторы поста выдвинули предположение, что появление подобных "мутантов" свидетельствует о серьезных проблемах с техникой, от которых страдает оккупационная армия.

"Даже не знаем, как это объяснить. Лепят хоть что-то из того, что есть на рембазах или просто плод запретной любви и небольшой примеси бояры?" - иронизируют в ВСУ.

Также о проблемах с техникой россиян рассказывали в Институте изучения войны. Там обратили внимание, что оккупанты все чаще полагаются на старые бронетранспортеры, с устаревшим или неподходящим оборудованием.

Напомним, что выяснились подробности о грядущем у россиян расколе.

Как сообщала Politeka, враг ударил сразу по трем районам Днепропетровщины.

Также Politeka писала, что оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.