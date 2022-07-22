Украинцы, находящиеся вдали от линии фронта, должны понимать, что россия не умеет компенсировать военные неудачи иначе, чем через террор.

Об этом пишет издание Forbes, предупреждая о смертоносной опасности. Ведь каждое поражение оккупантов будет приводить к тому, что они будут пытаться отомстить ракетными ударами по городам.

«Большинство гражданского населения в украинских городах стало постепенно забывать об опасности войны, но в ближайшие месяцы нужно быть чрезвычайно бдительными. Следует избегать пребывания рядом с крупными объектами, такими как дома культуры, учебные заведения, промышленные объекты, воинские части и т.д.», - предупреждают в издании, подчеркивая, что игнорировать опасность с таким врагом не стоит.

Также отмечается, что ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

Напомним, на днях в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты ежесуточно дают очередные основания для признания россии государством-террористом.

Также Зеленский отмечал, что сотни тысяч украинских воинов ежедневно и каждую ночь сдерживают российское нашествие, делают один из самых весомых в истории вкладов в борьбу с терроризмом.

«Но пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом по поводу российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом и, конечно, новыми санкциями за террор», - подчеркнул Зеленский, опубликовав фото страшной войны, которую россияне принесли на украинскую землю.

Напомним, по некоторым данным ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в августе.

Также сообщалось, что враг накрыл огнем сразу три района Днепропетровской области.

Помимо прочего, были разрышены школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Молдову предупредили о неизбежном нападении России.