Сильнейшая песчаная буря обрушилась на города и деревни на северо-западе Китая.

Как сообщает Politeka.net, на опубликованных в Сети кадрах видно, как шторм поднимается на горизонте, а затем перемещается в населенные пункты, закрывая и небо, и солнечный свет.

«Похоже на кадры из фильма-катастрофы», - комментируют видео бури.

A massive sandstorm darkened towns and villages in northwest China. Video showed the storm rising on the horizon before moving into populated areas, blotting out sunlight as winds whipped up sand. pic.twitter.com/ZX3v0J50Cr — South China Morning Post (@SCMPNews) July 22, 2022

На другом видео, водитель буквально несется вдоль «живой» стены из песка, которая меняет свою форму.

Отмечается, что песчаная буря продолжалась почти 4 часа.

Местные жители говорят, что такого не было последние 10-20 лет.

Footage of a sandstorm in China's Qinghai province is spreading on social media. pic.twitter.com/Qeg3jxwWl3 — Spriteer (@spriteer_774400) July 22, 2022

Напомним, тем временем в 16 городах Италии объявили красный уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, которая сегодня днем достигнет пика.

Также сообщалось, что рекордная жара уже стала причиной сильных пожаров в Великобритании. Там из-за огромной температуры воздуха деформировались автодорги и рельсы железных дорог.

Более того, экстремальная жара в Европе стала причиной смерти сотен человек.

Наиболее уязвимыми к аномально высоким температурам являются маленькие дети и пожилые люди, хотя жара опасна и для тех, кто находится в хорошей физической форме.

Добавим, что ранее власти были вынуждены вывести на улицы Китая колонну танков.