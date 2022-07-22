Как сообщает Politeka.net, на опубликованных в Сети кадрах видно, как шторм поднимается на горизонте, а затем перемещается в населенные пункты, закрывая и небо, и солнечный свет.
«Похоже на кадры из фильма-катастрофы», - комментируют видео бури.
На другом видео, водитель буквально несется вдоль «живой» стены из песка, которая меняет свою форму.
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Отмечается, что песчаная буря продолжалась почти 4 часа.
Местные жители говорят, что такого не было последние 10-20 лет.
Напомним, тем временем в 16 городах Италии объявили красный уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, которая сегодня днем достигнет пика.
Также сообщалось, что рекордная жара уже стала причиной сильных пожаров в Великобритании. Там из-за огромной температуры воздуха деформировались автодорги и рельсы железных дорог.
Более того, экстремальная жара в Европе стала причиной смерти сотен человек.
Наиболее уязвимыми к аномально высоким температурам являются маленькие дети и пожилые люди, хотя жара опасна и для тех, кто находится в хорошей физической форме.
Добавим, что ранее власти были вынуждены вывести на улицы Китая колонну танков.